Фото дня от Сыктывкарца: розовая пелена в закатном небе над водной гладью

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня от Сыктывкарца: розовая пелена в закатном небе над водной гладью22 июля 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Михаил Бурнашев
Последние дни в Сыктывкаре настоящая летняя погода, по которой мы так скучали в прошлом году. Особенно радует горожан вечернее время, когда жара спадает и город ласкают нежные лучи заката. Именно в такие моменты можно сделать потрясающей красоты снимки. Один из таких и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Михаил Бурнашев
- Закат на реке Печоре.
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