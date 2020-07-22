Фото дня от Сыктывкарца: розовая пелена в закатном небе над водной гладью

Последние дни в Сыктывкаре настоящая летняя погода, по которой мы так скучали в прошлом году. Особенно радует горожан вечернее время, когда жара спадает и город ласкают нежные лучи заката. Именно в такие моменты можно сделать потрясающей красоты снимки. Один из таких и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Михаил Бурнашев

- Закат на реке Печоре.

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