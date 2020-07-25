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Какие направления внутреннего туризма в Коми популярны в 2020 году

Какие направления внутреннего туризма в Коми популярны в 2020 году

25 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: «Трое в лодке»
Безопасность людей превыше всего

В 2020 году многие сыктывкарцы предпочли провести отпуск в пределах республики из-за бушующей в мире пандемии коронавируса. Но со снятием ограничений в Коми открываются все новые возможности для проведения не только отпуска, но и досуга в целом. Портал PG11.ru выяснил, какие направления внутреннего туризма доступны жителям Коми.

Начальник отдела организации туристской деятельности и продажи туров Финно-угорского этнопарка Евгения Белоцветова рассказала, что по сравнению с прошлым годом количество желающих посетить базы отдыха и памятники природы Коми увеличилось:

- Внутренний туризм действительно стал популярнее, интерес повышенный. К нам обращаются даже турагентства и туроператоры Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга с вопросами о посещении национального парка, заповедников Коми, но с учетом того, что гостиницы не размещают туристов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, любые туры осуществлять затруднительно. Все, что мы можем предложить туристам - это размещение в собственных палатках под их собственную ответственность. Поэтому в этом сезоне Финно-угорский этнопарк никаких туров пока не осуществлял.

Также Евгения рассказала,что самым популярным направлением до сих пор остается Мань-Пупу-нёр:

- В день поступает по нескольку заявок на посещение Мань-Пупу-нёра, но реализовать эти туры мы все еще не можем из-за необходимости размещения людей в гостиницах.

Основными трудностями в организации туров в период коронавируса начальник отдела организации туристской деятельности называет невозможность размещения приезжих и убыточность трансфера:

- Пока мы можем оказывать только экскурсионные услуги и только для местных. Это могут быть только однодневные экскурсии программы. Но и тут есть проблема: в 40-местном автобусе можно перевозить не более 20 пассажиров, а это экономически невыгодно, поэтому сейчас мы не проводим даже такие экскурсии.

Подытоживая, на сегодняшний день даже в пределах Коми невозможны многодневные и требующие перевозки пассажиров туры. Как же быть? Евгения поделилась,что несмотря на коронавирус, в этом году у жителей Коми еще есть шанс отдохнуть без риска для зворовья:

- Собыйный туризм стал популярнее, было много заявок на «Живой воздух», но его перенесли на следующий год. В этом году 5-6 сентября мы ждем туристов на международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов Шаньгафест, который состоится в Сыктывкаре на Стефановской площади. Также сейчас доступны культурно-досуговые программы на свежем воздухе, экскурсии в село Ыб. Подготовлена новая пешая экскурсия «Легенды Сыктывкара», реализация намечена на конец июля.

Развлекательные программы стоят около 200 - 300 рублей, за экскурсии придется отдать от 2 000 до 3 000 рублей. 

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А как вы провели или планируете провести отпуск в этом году? Как организовываете досуг на выходных? Делитесь в комментариях.

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