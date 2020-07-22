Медики развеяли один из главных мифов о COVID-19

Группа крови пациента с коронавирусом не влияет на тяжесть заболевания и риск летального исхода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of Hematology, пишет РИА Новости.

Cпециалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра "Бет-Израйел" проанализировали данные 7648 пациентов, которые прошли тестирование на COVID-19. Ученые проверили, связана ли группа крови непосредственно с госпитализацией, необходимостью интубации и смертью пациента.

- Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления <…>, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти, — говорится в статье.

При этом исследователи установили, что люди с группами крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще заболевали COVID-19. Ученые пришли к выводу, что группа крови может влиять на риск заражения, но не на тяжесть последующей болезни.

Напоминм, на 22 июля в Коми лабораторно подтверждено 4866 (+47) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2963(+97) человек. Новых летальных на зарегистрировано.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»