Медики развеяли один из главных мифов о COVID-19

Медики развеяли один из главных мифов о COVID-1922 июля 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Специалисты проанализировали данные 7648 пациентов
Группа крови пациента с коронавирусом не влияет на тяжесть заболевания и риск летального исхода. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of Hematology, пишет РИА Новости.
Cпециалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра "Бет-Израйел" проанализировали данные 7648 пациентов, которые прошли тестирование на COVID-19. Ученые проверили, связана ли группа крови непосредственно с госпитализацией, необходимостью интубации и смертью пациента.
- Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления <…>, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти, — говорится в статье.
При этом исследователи установили, что люди с группами крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще заболевали COVID-19. Ученые пришли к выводу, что группа крови может влиять на риск заражения, но не на тяжесть последующей болезни.
Напоминм, на 22 июля в Коми лабораторно подтверждено 4866 (+47) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2963(+97) человек. Новых летальных на зарегистрировано.
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