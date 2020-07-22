В Кировский парк Сыктывкара вернули пианино

В беседке Кировского парка в столице Коми снова появилось пианино. Об этом сообщили в городской мэрии.

Впервые инструмент установили в 2019 году по инициативе горожан Полины Шабановой и Алексанжра Маслова, а также при поддержке сыктывкарской администрации. Оно появилось 12 июня, в День России и День города. С тех пор любой желающий мог поиграть на нем в летнее время.

На зиму инструмент убрали на хранение в Дом развития культуры и искусства. Кроме того, за время холодов его настроили и привели в порядок. А сегодня, 22 июля 2020 года, оно вернулось на место в парке.

Напонмим, недавно в центре столицы Коми в очередной раз пострадала скульптура лебедя. Ее сбросили с постамента в воду, поэтому целой осталась только одна скульптура. В связи с этим в администрации решили убрать все фигуры и заменить их на рыб.

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