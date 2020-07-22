Россиянам вернут 15 тысяч рублей за отдых на курорте

Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России. Об этом 22 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Госдуме, пишет ИА REGNUM.

- Мы уже предоставили туроператорам субсидии в размере около 3,5 млрд рублей. А на прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно ещё 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма, — заявил Мишустин.

- Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возвратов средств туристам составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от тура, — пояснил он.

Напомним также, единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса, соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

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