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Как избавиться от ненавистных килограммов: сыктывкарские тренер и психолог разобрали вопрос лишнего веса

Как избавиться от ненавистных килограммов: сыктывкарские тренер и психолог разобрали вопрос лишнего веса

25 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото ferra.ru
Если вы делаете все, чтобы похудеть, но ничего не получается, проверьте, не совершаете ли вы ошибок

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что 17% опрошенных россиян во время самоизоляции прибавили в весе. Среди тех, кто работал на удаленке, поправился почти  каждый четвертый. Каждый десятый потолстел менее чем на 5 кг, 6% опрошенных набрали  от 5 до 10 кг, каждый сотый — более 10 кг. Несмотря на то, что большинство уже вышло на работу, вернуться в прежнюю форму у многих до сих пор не получается. А кто-то уже несколько лет пытается похудеть, но все тщетно. Персональный тренер Влад Морозов и врач-психотерапевт, психолог и специалист центра снижения веса Василий Поленко подробно разобрали вопросы лишнего веса и почему от него так сложно избавиться. 

Как определить есть ли лишний вес?

Мы все разные: рост, комплекция и предрасположенность к полноте - индивидуальные особенности. Что для одного «немного поправился», для другого может значить лишние килограммы и сантиметры. Влад Морозов и Василий Поленко рассказали, по каким критериям можно определить, есть ли у вас избыточный вес.  

Влад: - Первый показатель - это ваше отражение в зеркале. Второе - это непосредственно вес тела, та цифра, которую вы видите на весах. И третий показатель, который будет кричать вам о том, что ваше тело набрало много лишнего, состояние здоровья: одышка, быстрая утомляемость, повышенное давление.

Влад Морозов

Василий: - Существуют медицинские параметры, по которым можно определить различия между нормальным, лишним весом и ожирением. Для этого рассчитывается индекс массы тела (ИМТ) исходя из роста и веса. Важным параметром является окружность талии, норма для мужчин – не более 94 сантиметров, а для женщин – 80 сантиметров.

Василий Поленко
 

Индекс массы тела можно рассчитать в онлайн-калькуляторе здесь. 
 

Каковы причины лишнего веса?

Часто в том, что появились жировые складки, многие обвиняют наследственность, генетику, «широкую кость», своеобразный обмен веществ, рождение детей или говорят просто: «я - на массе». Знакомо? Специалисты рассказали, что на самом деле становится причиной лишнего веса. 

Фото zen.yandex.ru

Влад: -  Можно смело выделить три причины лишнего веса: уровень гормонов, питание (сбалансированность белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов), ритм и обстоятельства жизни. Гиподинамия (прим. ред. - недостаточная подвижность), депрессия, недостаточный сон, вредные привычки - все это может привести к набору веса даже незаметно для вас. 

Василий: - В большинстве случаев причина лишнего веса в том, что в организм поступает больше калорий, чем расходуется. Гормональные изменения, пол, возраст имеют второстепенное значение.

 

Что делать, если вы обнаружили лишний вес? 

В последнее время в интернете и особенно соцсетях развелось много историй чудесного похудения на приличное количество килограмм. Не говоря уже про рекламу БАДов. Самое удивительное, что обещают похудеть быстро! Фото до и после впечатляющего перевоплощения естественно прилагаются. Эти люди готовы поделиться своим секретом и помочь обрести стройность, конечно, за определенную плату. Но мало кто задается вопросом, насколько они компетентны в вопросе похудения, есть ли у них специальное образование, чтобы раздавать советы и разрабатывать программы по питанию и тренировкам. И чем это все может закончиться и какие иметь последствия. 

Фото poudre.ru

Влад: - Начинать нужно с причин лишнего веса. Обратитесь к специалистам, которые помогут разобраться в них и найти решение, как привести ваше тело в порядок. Попытки дойти к цели самостоятельно часто приводят в тупик и наносят вред здоровью. Не ищите лёгких и быстрых путей! 

 

Как сбрасывать правильно, чтобы не подорвать здоровье?

Если действительно хотите сбросить вес, запаситесь терпением и силой воли. Процесс этот небыстрый, который потребует от вас много усилий, но, самое главное, желание. К вопросу нужно будет подходить комплексно и под контролем специалиста. 

Влад: - Для начала необходимо создать дефицит калорий в рационе. При этом он должен быть регулярным и не экстремальным. Если с учетом вашего образа жизни вам требуется в норме 2000 калорий, а вы снижаете планку до 1200, то организм может выдать обратную реакцию: перейти в режим «голодная война» и ещё активнее запасаться лишним весом, чтобы выжить. Оптимальная разница для создания дефицита - 200-300 калорий. Кстати, по этой же причине не рекомендую быстро снижать вес - всё , что быстро ушло, может также быстро вернуться, ещё и в двойных объемах. Лучше медленно, но стабильно и с закреплением результата.

Одинаковый вес жира и мышечной ткани. Фото: pikabu.ru

Влад: -  Без физической активности тоже не обойтись. Это не обязательно спортзал, гантели и фитнес-бикини. Сейчас очень много видов деятельности с физической нагрузкой, которые придутся по душе людям с разным темпераментом, уровнем подготовки и состоянием здоровья.


Василий: - Действовать нужно комплексно и постепенно. Установите на смартфон функцию счетчика шагов, проходите не менее 10 000 шагов в день. Попробуйте записывать все, что съедаете, для лучшего контроля. Откажитесь от сладких напитков и высококалорийных блюд, фастфуда. При сильной пищевой зависимости и при тяжелом осложненном ожирении нужно обязательно обратиться к специалисту.

Фото versiya.info

Влад: -Основные ошибки при похудении, которые могут нанести вред вашему здоровью: 
1. похудеть за короткий срок чем больше, тем лучше.
2. резкий переход с обычного ритма питания и тренировок на экстремальные.
3. сомнительные эксперименты и поиск «волшебной таблетки» для похудения. 


Почему у многих не получается сбросить вес? 

Вы делаете все, чтобы сбросить лишний вес, но почему-то он не снижается, а вместо талии пузо и ныне там?  Проверьте, не совершаете ли вы ошибок. 

Фото zen.yandex.ru

Василий: - Обычно основная причина неудач - это недостаточная мотивация и психологическая зависимость от пищи. Когда еда становится не просто естественной потребностью, а, к примеру, утешением, и человек находит в ней способ побороть тревогу или напряжение, «заедает» стресс и набирает лишние килограммы.  

Влад: - В здоровом теле - здоровый вес. Поэтому если питание и физическая активность у вас в норме, без срывов и пропусков, но вес героически стоит на своем, нужно показаться врачу. Стресс, заболевания эндокринной системы, гормональные сбои и скачки и другие проблемы со здоровьем могут мешать сбрасывать вес.

Похудение летом

Фото u-f.ru

Летом, как правило есть хочется меньше, чем зимой. Плюс свежие овощи и фрукты в изобилии. Казалось бы, чтобы сбросить вес, все предельно ясно. 

Василий: - Летом снижать вес легче: можно больше гулять. Как правило, ниже аппетит, рацион наполнен свежими продуктами. Советую есть больше овощей и зелени, не увлекаться сладкими фруктами. И обязательно пить достаточно чистой воды – примерно 30 миллилитров на килограмм веса в день.
 
Влад: -  В жару самый главный совет - пить чистую воду в достаточном количестве, не делать кардио и силовые тренировки на солнцепеке.
 

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