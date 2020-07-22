Коми попадет в зону аномальной жары

Север европейской части России, Урала и Якутии окажутся в зоне аномального тепла до конца недели. Наиболее значительные отклонения от климатической нормы будут в Якутии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

- Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна (красный цвет обозначает значительное превышение климатической нормы) на севере европейской части России, Урала и Якутии. На европейской территории, в Коми, Архангельской области, в частности, прогнозируется 24-26 градусов, в Якутии, например, - 26-31 градус. Такой температурный фон продержится до конца недели, - сообщил он.

По словам Вильфанда, наиболее яркие аномалии будут наблюдаться на севере Якутии - там климатическая норма будет превышена на 14 градусов.