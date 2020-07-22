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День бокса в Сыктывкаре: как спортсмены переживают эпидемию

День бокса в Сыктывкаре: как спортсмены переживают эпидемию

22 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com/ День бокса в Сыктывкаре: как спортсмены переживают эпидемию
Пока что тренировки проводятся на улице

22 июля во всем мире празднуется международный день бокса. Как обстоят дела с этим спортом в столице Коми? Президент «Федерации бокса города Сыктывкар» рассказал порталу PG11.ru об этом.

Предприниматель Эдуард Фатыхов отмечает, что культура бокса в городе не погибла и продолжает развиваться. Сейчас спортсмены проводят тренировки на улице и устраивают конкурсы.

У нас есть конкретная задача - популяризировать бокс в городе. Эпидемия нас не сломила, мы проводили занятия в дистанционной форме. Сейчас мы ждем открытия новых залов, набираем группы, - заявляет мужчина.

Президент федерации бокса отмечает, что они сотрудничают с подразделениями по делам несовершеннолетних. Мужчина твердо уверен в том, что занятия спортом помогут встать таким детям на правильный путь.

Мы стараемся сделать бокс доступным. Мы снабжаем почти всех детей экипировкой, особенно тех, кто проявляет активность и участвует в соревнованиях. Федерация бокса старается снизить финансовую нагрузку на родителей. Также мы часто проводим конкурсы и розыгрыши, где спортсмены могут выиграть полезные для занятия спортом вещи, - отмечает Эдуард Фатыхов.

vk.com/ Тренировки на улице

Недавно Федерация бокса в Сыктывкаре проводила конкурс «Подтянись». В нем нужно было подтянуться максимальное количество раз, сколько может спортсмен. Главным призом в конкурсе оказался велосипед, 2-е и 3-е места получат денежные сертификаты в магазин спорттоваров. 

Боксом может заниматься любой: девушки и юноши, дети и взрослые. Соответственно для каждого возраста свои цели и задачи. Например, детям до 9 лет надо больше общей физической подготовки, а уже позже постигать азы бокса. Для мужчин и женщин бокс - универсальное средство поддержки здорового образа жизни, уверенности в себе, и главное - психологической устойчивости и душевного равновесия. 

Эдуард Фатыхов отмечает, что сейчас любой, кто приходит в секцию бокса, предоставляет справку о допуске к тренировочным занятиям. По его словам это очень важно, так как в этом виде спорта главное - не навредить здоровью.

Мы максимально работаем над тем, чтобы бокс оставался бесплатным видом спорта, так как в основном им ведь занимаются дети, которым приходится нелегко. В зале, когда они тренируются и ежедневно над собой работают, они находят себя. Зал становится для них домом, - рассказывает президент Федерации бокса. 

По словам мужчины, в городе всего два специализированных зала для бокса, а также более десяти, где тоже проходят занятия. Бесплатно можно занятся боксом в государственных спортивных школах. В других залах любители этого вида спорта занимаются индивидуально, однако это уже будет стоить денег.

На вопрос о том, какими качествами должен обладать боксер, Эдуард Фатыхов ответил цитатой из «клятвы боксера»:

  • Занимайся боксом бескорыстно, будь предан ему.
  • Не рассуждай о боксе, пока не научишься ему и его правилам.
  • Учись проигрывать с честью, выигрывать с достоинством.
  • Уважай соперника, но на ринге старайся победить.
  • Лучше спокойно принять поражение, чем воспользоваться победой не честно.
  • Если тебе кажется, что ты достиг предела, постарайся шагнуть ещё дальше.
  • Будь другом тому, кто рядом.
  • Ты должен дорожить честью спортсмена, пропагандировать этот мужественный вид спорта.
  • Стремись стать в ряды тех, кому поручили продолжать традиции лучших спортсменов нашей Родины.

Всех любителей бокса поздравляю с праздником - международным днём бокса! Будьте в форме, занимайтесь спортом! Желаю вам смелости, сил, отваги и мужества. Пусть вера и целеустремленность помогают достигать высот. Пусть мастерство растет, а профессионализм будет на наивысшем уровне, - заключает Эдуард Фатыхов.

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Спорт

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Комментарии 1

59 минут назад orel1971
У Боксера спросили Зачем ему голова ? А еще я в нее ем !
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