День бокса в Сыктывкаре: как спортсмены переживают эпидемию

22 июля во всем мире празднуется международный день бокса. Как обстоят дела с этим спортом в столице Коми? Президент «Федерации бокса города Сыктывкар» рассказал порталу PG11.ru об этом.

Предприниматель Эдуард Фатыхов отмечает, что культура бокса в городе не погибла и продолжает развиваться. Сейчас спортсмены проводят тренировки на улице и устраивают конкурсы.

У нас есть конкретная задача - популяризировать бокс в городе. Эпидемия нас не сломила, мы проводили занятия в дистанционной форме. Сейчас мы ждем открытия новых залов, набираем группы, - заявляет мужчина.

Президент федерации бокса отмечает, что они сотрудничают с подразделениями по делам несовершеннолетних. Мужчина твердо уверен в том, что занятия спортом помогут встать таким детям на правильный путь.

Мы стараемся сделать бокс доступным. Мы снабжаем почти всех детей экипировкой, особенно тех, кто проявляет активность и участвует в соревнованиях. Федерация бокса старается снизить финансовую нагрузку на родителей. Также мы часто проводим конкурсы и розыгрыши, где спортсмены могут выиграть полезные для занятия спортом вещи, - отмечает Эдуард Фатыхов.

vk.com/ Тренировки на улице

Недавно Федерация бокса в Сыктывкаре проводила конкурс «Подтянись». В нем нужно было подтянуться максимальное количество раз, сколько может спортсмен. Главным призом в конкурсе оказался велосипед, 2-е и 3-е места получат денежные сертификаты в магазин спорттоваров.

Боксом может заниматься любой: девушки и юноши, дети и взрослые. Соответственно для каждого возраста свои цели и задачи. Например, детям до 9 лет надо больше общей физической подготовки, а уже позже постигать азы бокса. Для мужчин и женщин бокс - универсальное средство поддержки здорового образа жизни, уверенности в себе, и главное - психологической устойчивости и душевного равновесия.

Эдуард Фатыхов отмечает, что сейчас любой, кто приходит в секцию бокса, предоставляет справку о допуске к тренировочным занятиям. По его словам это очень важно, так как в этом виде спорта главное - не навредить здоровью.

Мы максимально работаем над тем, чтобы бокс оставался бесплатным видом спорта, так как в основном им ведь занимаются дети, которым приходится нелегко. В зале, когда они тренируются и ежедневно над собой работают, они находят себя. Зал становится для них домом, - рассказывает президент Федерации бокса.

По словам мужчины, в городе всего два специализированных зала для бокса, а также более десяти, где тоже проходят занятия. Бесплатно можно занятся боксом в государственных спортивных школах. В других залах любители этого вида спорта занимаются индивидуально, однако это уже будет стоить денег.

На вопрос о том, какими качествами должен обладать боксер, Эдуард Фатыхов ответил цитатой из «клятвы боксера»:

Занимайся боксом бескорыстно, будь предан ему.

Не рассуждай о боксе, пока не научишься ему и его правилам.

Учись проигрывать с честью, выигрывать с достоинством.

Уважай соперника, но на ринге старайся победить.

Лучше спокойно принять поражение, чем воспользоваться победой не честно.

Если тебе кажется, что ты достиг предела, постарайся шагнуть ещё дальше.

Будь другом тому, кто рядом.

Ты должен дорожить честью спортсмена, пропагандировать этот мужественный вид спорта.

Стремись стать в ряды тех, кому поручили продолжать традиции лучших спортсменов нашей Родины.

Всех любителей бокса поздравляю с праздником - международным днём бокса! Будьте в форме, занимайтесь спортом! Желаю вам смелости, сил, отваги и мужества. Пусть вера и целеустремленность помогают достигать высот. Пусть мастерство растет, а профессионализм будет на наивысшем уровне, - заключает Эдуард Фатыхов.

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