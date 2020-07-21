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Фонд борьбы с коррупцией закрылся: что об этом думают общественники Коми

Фонд борьбы с коррупцией закрылся: что об этом думают общественники Коми

21 июля 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Политики заявляют, что никакой Навальный им не нужен

20 июля политик Алексей Навальный заявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией». Организация существовала с 2011 года и занималась расследованиями деятельности представителей «верхушки» власти.

Как заявляет сам Алексей Навальный, закрытие некоммерческого фонда - вынужденная мера. Однако политик заявил, что создаст новую организацию и будет продолжать и дальше вести свою оппозиционную деятельность.

Что думают о закрытии «Фонда борьбы с коррупцией» сыктывкарские общественники?

Сергей Пономарев, кандидат на пост главы Коми

vk.com/ Сергей Пономарев

Прежде всего, хочу сказать, что Навальный и его ФБК – это компрадорская буржуазия, зарабатывающая на псевдоборьбе с коррупцией. Эти структуры никогда не боролись с взяточничеством, а сами отмывали различные средства под видом той самой борьбы, - заявляет Сергей Пономарев

Кандидат на пост главы Коми отмечает, что закрытие ФБК было лишь вопросом времени. По его словам, это закономерный, абсолютно бесславный конец вредительской структуры. Сергей Пономарев считает, что в этой ситуации Навальный должен отчитаться за все средства, которые были ему переведены различными жертвователями, так как россияне видят, как его благосостояние улучшилось за последнее время.

Закрытие ФБК делает Навального на шаг ближе к тюрьме, где он в конце концов и окажется вместе со своими хозяевами, - заключает Сергей Пономарев.

Виктор Бетехтин, кандидат на пост главы Коми

vk.com/ Виктор Бетехтин

Я негативно отношусь к деятельности ФБК. Что они сделали для нашей Республики? Ничего. Только трёп. Не нужны нам никакие «Фонды борьбы с коррупцией»! Они даже не финансировали приюты для животных. Нет к ним доверия! Нужно спасать окружающую среду, а не ерундой заниматься.

Сергей Морохин, журналист

vk.com/ Сергей Морохин

Вполне уместно назвать происходящее разгромом. «Фонд борьбы с коррупцией», созданный в 2011 году, опубликовал десятки резонансных расследований о деятельности правящей верхушки, а выдавливать его активно из общественной жизни стали только сейчас. Даже удивительно, как долго детище Алексея Навального держалось на плаву, отбивалось от многомиллионных судебных исков. Ниша громких расследований в информационном потоке никогда не пустовала. Да, кстати, Алексей Навальный не собирается уходить «на покой». Насколько известно, он планирует создать новую структуру с теми же целями и задачами.

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