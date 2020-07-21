Сыктывкарец рассказал, что сейчас происходит в Белоруссии

В преддверии выборов президента Белоруссии происходят массовые митинги. Сыктывкарец, который недавно побывал там, рассказал порталу PG11.ru, что сейчас происходит в стране.

Блоггер из Сыктывкара Ростислав Чебыкин недавно побывал в Белоруссии. Он отмечает, что не во всех городах происходят беспорядки.

В Витебске сейчас проходит «Славянский базар». Там никаких митингов нет, все просто гуляют и отдыхают, - заявляет Ростислав.

Однако, по словам парня, в Минске дела обстоят совсем иначе. Ростислав утверждает, что на улицах практически никого нет, а сотрудники правопорядка слишком озлобленные.

В столице все грустно и мрачно. Местные жители не выходят на улицы, так как всех, кто выступает против власти, задерживают. Любые протесты подавляют. Местные сами говорят, что уже устали от «усатого». Народ хочет конкуренции, честных выборов, - заявляет блоггер.

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались позле отказа местного ЦИК принимать на выборы кандидатуры местных оппозиционеров. Как отмечают многие белорусы, Лукашенко убрал всех неугодных себе кандидатов, буквально не оставляя никакого выбора.

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