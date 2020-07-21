В Украине вооруженный человек захватил автобус с пассажирами

Утром 21 июля в центре украинского города Луцк вооруженный преступник захватил пассажирский автобус, пишет meduza.io.

По данным правоохранительных органов, при себе злоумышленник имеет взрывчатку и оружие. В салоне автобуса находятся около 20 заложников. В области введен оперативный план «Заложник», центр города оцеплен полицией. Информации о пострадавших пока не поступало. В автобусе разбиты стекла, иногда слышна стрельба.

По словам начальника областной полиции, с преступником вступили в контакт. Он опубликовал свои требования в твиттере — пока они очень расплывчатые и ограничиваются общими фразами.

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