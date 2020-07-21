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В новой конституции нашли основания для еще одной пенсионной реформы

В новой конституции нашли основания для еще одной пенсионной реформы

21 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Поправка вызывала ожесточенные споры еще на этапе обсуждения внутри рабочей группы

В обновленной Конституции есть поправка, позволяющая запустить новую пенсионную реформу. Речь идет об обязанности детей заботиться о своих родителях, которая теперь закреплена в Основном законе. Опрошенные URA.RU экономисты считают, что такая поправка позволит аргументировать новое повышение пенсионного возраста.

В новой редакции Основного закона впервые записали, что на совершеннолетних детей возложена обязанность заботиться о своих родителях. В пункте ж.1 статьи 72 документа говорится, что в ведении Российской Федерации и регионов находится «создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». В предыдущей редакции Конституции говорилось лишь о том, что трудоспособные дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Ирина Киркора призналась агентству, что поправка вызывала ожесточенные споры еще на этапе обсуждения внутри рабочей группы. Подробностей она не раскрыла.

Новый принцип отношения государства и общества может быть реализован в очередном витке реформы пенсионной системы, полагает директор Института свободы Федор Бирюков:

- Здесь [в новой поправке] используется китайский опыт, где вся нагрузка на содержание престарелых родителей ложится на их детей.

Законодательное развитие новой конституционной нормы позволит властям в случае необходимости, вызванной кризисом, оправдать отказ от политики социального государства, считает экономист, член Столыпинского клуба Владислав Жуковский. В качестве последнего примера Жуковский назвал планы Минтруда РФ брать взносы из зарплат россиян в фонд страхования от безработицы. Он прогнозирует возвращение в повестку темы новой пенсионной реформы, о чем говорят недавние высказывания депутатов Госдумы Светланы Журовой и Геннадия Онищенко.

- В ближайшее время мы услышим разговоры о необходимости нового повышения пенсионного возраста. Думаю, это произойдет после выборов в Госдуму, - полагает экономист.

Экономист Василий Колташев, напротив, считает, что поправка об ответственности детей за родителей имеет сугубо ценностный характер и не приведет к отказу властей от социального государства. Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников добавил, что государство теперь будет вынуждено создавать условия для выполнения новой конституционной нормы:

- У нас есть материнский капитал. Почему бы не ввести родительский капитал?

Окончательно суть поправки прояснится только после ее развития в законодательстве, отмечает Федор Бирюков. Однако, по словам зампреда комитета по госстроительству Михаила Емельянова, в Госдуме еще не начали работу по ее детализации. По оценке депутата, новая норма потребует внести изменения в Семейный и Гражданский кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях. Емельянов ожидает внесения в Госдуму соответствующих законодательных инициатив в сентябре—октябре.

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