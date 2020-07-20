Фото дня в Сыктывкаре: большой мир маленького шмеля

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: большой мир маленького шмеля20 июля 2020
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@dimvortep
@dimvortep
- Просто шмель пьет нектар. Самое интересное понаблюдав за ними я заметил что они собирают нектар только с белых цветов. Когда вокруг были и другие и красные и синие.
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20 июля 2020, 17:18
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