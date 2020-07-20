Гороскоп на 21 июля: Тельцы могут впасть в депрессию, а Стрельцов ждет успех

Гороскоп на 21 июля 2020 Овен

День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них вас приятно удивят. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности и творчества. Возможно, их стоит рассмотреть. Но избегайте споров с руководством и коллегами.

Гороскоп на 21 июля 2020 Телец

На работе могут возникнуть непредвиденные трудности. Когда вам покажется, что успех совсем близок, на пути будут вырастать горы препятствий, мешающие осуществлению планов. От этого вы можете даже на некоторое время впасть в депрессию. Но не печальтесь: этот период скоро пройдет.

Гороскоп на 21 июля 2020 Близнецы

Для вас идет благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения. Ближе к концу дня избегайте выяснения отношений с родными.

Гороскоп на 21 июля 2020 Рак

Ответственнее отнеситесь к поручениям или просьбам людей, от которых вы зависите. Руководство должно заметить ваши старания и заслуги. Обходите стороной тех, кто постоянно жалуется. С вниманием отнеситесь к своему здоровью, не переутомляйтесь.

Гороскоп на 21 июля 2020 Лев

Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте. Из-за неприятностей на работе или в личной жизни может возникнуть эмоциональный дискомфорт. Если вы не отличаетесь богатырским здоровьем, то сегодня силы могут вас покинуть. Поберегите себя.

Гороскоп на 21 июля 2020 Дева

Проявляйте больше инициативы. Но если на пути возникнет непреодолимая стена, не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Избегайте конфликтов. Противостоять натиску энергетически сильного человека будет сложно.

Гороскоп на 21 июля 2020 Весы

Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете, сами того не желая, ущемить их интересы. Удачно сложатся переговоры, и вы легко будете достигать желаемых результатов. Следует быть аккуратнее с финансами.

Гороскоп на 21 июля 2020 Скорпион

Ничего плохого про этот день сказать нельзя. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Нужно вступать в активное взаимодействие с окружающими. Спонтанные решения могут оказаться удачными.

Гороскоп на 21 июля 2020 Стрелец

Ваши хлопоты завершатся отличным результатом. Сегодня вас ожидает немало интересных переговоров, которые могут принести долгожданные плоды. Но постарайтесь в разговорах не проявлять жесткости, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, оставьте его на время в покое.

Гороскоп на 21 июля 2020 Козерог

На данном этапе постарайтесь забыть слово «хочу», пусть на первый план выйдет слово «надо». Если не станете лениться, результат окажется достойным. День подходящий для переговоров и достижения договоренностей. Хотя если вы захотите отдохнуть и приятно провести время, то тоже не прогадаете.

Гороскоп на 21 июля 2020 Водолей

Сейчас вы можете оказаться в двояком положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой стороны, трудности могут наблюдаться в отношениях с близким человеком. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Делайте то, о чем впоследствии не станете жалеть.

Гороскоп на 21 июля 2020 Рыбы

В этот день нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы будете размышлять и анализировать, тем дальше уйдете от правильного пути. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих - ваша голова окажется более светлой.