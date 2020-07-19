Фото дня в Сыктывкаре: чудесный летний закат перед грозой

@dimvortep

- Эх, закат прекрасен, как и расвет. Но, увы, вчера было намного круче, но я, увы, не успел. Но и гроза вчера была красивая, но я так же поторопился домой, чтоб не остаться мокнуть в лесу. Но прийдя оказалось, что гроза прошла без дождя.

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