Россиян заинтересовала бесплатная земля в Арктической зоне

На Севере России вырос спрос на землю под частные дома, зафиксировали эксперты. Возможно, скоро получить участки там можно будет бесплатно: власти предложили расширить на регион программу «дальневосточный гектар», сообщили РБК в «Авито-недвижимость».

15 июля Минвостокразвития предложило расширить программу «дальневосточного гектара» на Крайний Север. Если законопроект примут, бесплатно получить землю сначала смогут жители арктической зоны России, а через полгода программа станет доступна для всех россиян.



Земельные участки предоставят только на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, а также республиках Коми и Карелия.

Спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Архангельской области во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Коми — на 34%, в Мурманской области — на 90%, в Ненецком автономном округе — на 11%, в Ямало-Ненецком АО — на 64%. Пользуются популярностью и земли сельхозназначения, отметили эксперты.



В то же время объем предложения участков под ИЖС в арктических регионах небольшой: во втором квартале этого года он варьировался от 1,4 тыс. в Архангельской области до шести и 19 объявлений в Чукотском автономном округе и Ненецком АО соответственно.



Дороже всего земельные участки в среднем во втором квартале стоили в ЯНАО — 108,3 тыс. руб. за 100 кв. м. В Ненецком АО стоимость «сотки» земли составила 98 тыс. руб., на Чукотке — около 50 тыс. руб., в Мурманской области — 46,6 тыс. руб., в Архангельской области и Коми — по 27 тыс. и 26,5 тыс. руб. соответственно.

- «Арктический гектар» может стать перспективной программой, если разрешить проблему, связанную со сложностью перевода сельхозземель в земли населенных пунктов или получения разрешения на занятие садоводством с последующим разрешением жилых построек, - считает профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии Высшей школы социально-гуманитарных наук САФУ Константин Зайков.

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