Россиян заинтересовала бесплатная земля в Арктической зоне

Россиян заинтересовала бесплатная земля в Арктической зоне19 июля 2020
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Если законопроект примут, через полгода программа станет доступна для всех жителей РФ
На Севере России вырос спрос на землю под частные дома, зафиксировали эксперты. Возможно, скоро получить участки там можно будет бесплатно: власти предложили расширить на регион программу «дальневосточный гектар», сообщили РБК в «Авито-недвижимость».
15 июля Минвостокразвития предложило расширить программу «дальневосточного гектара» на Крайний Север. Если законопроект примут, бесплатно получить землю сначала смогут жители арктической зоны России, а через полгода программа станет доступна для всех россиян.
Земельные участки предоставят только на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, а также республиках Коми и Карелия.
Спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Архангельской области во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Коми — на 34%, в Мурманской области — на 90%, в Ненецком автономном округе — на 11%, в Ямало-Ненецком АО — на 64%. Пользуются популярностью и земли сельхозназначения, отметили эксперты.
В то же время объем предложения участков под ИЖС в арктических регионах небольшой: во втором квартале этого года он варьировался от 1,4 тыс. в Архангельской области до шести и 19 объявлений в Чукотском автономном округе и Ненецком АО соответственно.
Дороже всего земельные участки в среднем во втором квартале стоили в ЯНАО — 108,3 тыс. руб. за 100 кв. м. В Ненецком АО стоимость «сотки» земли составила 98 тыс. руб., на Чукотке — около 50 тыс. руб., в Мурманской области — 46,6 тыс. руб., в Архангельской области и Коми — по 27 тыс. и 26,5 тыс. руб. соответственно.
- «Арктический гектар» может стать перспективной программой, если разрешить проблему, связанную со сложностью перевода сельхозземель в земли населенных пунктов или получения разрешения на занятие садоводством с последующим разрешением жилых построек, - считает профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии Высшей школы социально-гуманитарных наук САФУ Константин Зайков.
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