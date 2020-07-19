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Психолог рассказала, кому противопоказана удаленная работа

Психолог рассказала, кому противопоказана удаленная работа

19 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
wcido.com
Важен не психотип, а образ мышления

Если во время пандемии коронавируса, по оценке Минтруда, на удаленную работу были переведены 11 процентов трудоспособного населения, то после снятия всех ограничительных мер на удаленке могут остаться до 5 процентов сотрудников, пишет «Российская Газета».

Однако эта форма занятости хоть и кажется привлекательной, так как не надо тратить много времени на дорогу, можно сэкономить на питании вне дома и подольше поспать, все же имеет свои нюансы. Некоторые сотрудники начинают воспринимать работу из дома как отпуск, снижая качество труда, или никак не могут сосредоточиться на задачах, постоянно отвлекаясь на личные дела.

Психолог Инна Корягина рассказала, кому противопоказана удаленная занятость:

- Очень тяжело дается работа вне офиса тревожным, боязливым, истероидным, демонстративным, гиперактивным и жизнерадостным натурам. Потому что им неоткуда подпитываться энергией или сливать ее. Не подойдет работа на дому любому психотипу, который не умеет планировать свое время, кому трудно работать в условиях четких сроков. Кто не хочет апгрейдить себя самостоятельно и ждет «тренингов» от компании. Кто не умеет продвигать свои знания и навыки. Кто не согласен, что жизнь — это неуправляемая стихия и не умеет «ловить волну». Кто хочет несуществующих стабильности и определенности. Кто не ловит кайф от рутины и не умеет ее трансформировать в творчество создания нового из ничего, - говорит психолог.

По ее словам, важен не психотип, а тип мышления. «Насколько человек открыт новому, насколько он видит в трудностях новые возможности и готов серфить жизнь в любую погоду», - добавляет Корягина.

Психолог советует соблюдать следующие правила, чтобы уметь сосредоточиться на работе в любой ситуации:

  • иметь четкий режим дня;
  • рано вставать;
  • обязательно делать зарядку или выходить на пробежку;
  • завтракать;
  • делать перерыв в работе каждый час на 10 минут;
  • не злоупотреблять вкусной, но не полезной пищей.

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Психология Работа

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