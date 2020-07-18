Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается традиционный подъем заболеваемости. В том числе наступит и вторая волна коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, пишет «Интерфакс».

По его словам, новая волна заболеваемости будет слабее первой. Инфекционист объяснил, что осенью люди вернутся из отпусков, сформируются школьные, студенческие и рабочие коллективы. В них всегда растет заболеваемость респираторными инфекциями, отсюда и будет вторая волна коронавируса.

Также Чуланов сказал, что у многих россиян сформировался иммунитет к коронавирусу. Более того, люди стали ответственнее относиться к мерам профилактики - это еще одна причина ослабевания второй волны по сравнению с первой.

Напомним, на 18 июля в регионе лабораторно подтверждено 4610 (+68) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2747 (+108) человек. Новых летальных на зарегистрировано.

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