Природа, красота и улыбки: 8 фото сыктывкарок из Instagram

Природа, красота и улыбки: 8 фото сыктывкарок из Instagram18 июля 2020
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@yana_shatunova_ / instagram.com / Подборка фото сыктывкарских красавиц
Горожанки радуют подписчиков эффектными снимками
Лето продолжается, и изо дня в день на улице становится все жарче. Кто-то пытается справляться с духотой дома, другие же наоборот едут на природу или в отпуск на юга. И тех, и других объединяет одно - красота. Портал PG11.ru сделал подборку фотографий сыктывкарских красавиц из соцсетей.
@killer_frost21
@alenkas_blog
@yana_shatunova_
@russiangirl_sportsmen
@bolshakova_j
@ksenia.moshkovaa
@ninkei4
@kristina_tomsha_
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