Природа, красота и улыбки: 8 фото сыктывкарок из Instagram

Лето продолжается, и изо дня в день на улице становится все жарче. Кто-то пытается справляться с духотой дома, другие же наоборот едут на природу или в отпуск на юга. И тех, и других объединяет одно - красота. Портал PG11.ru сделал подборку фотографий сыктывкарских красавиц из соцсетей.

@killer_frost21

@alenkas_blog

@yana_shatunova_

@russiangirl_sportsmen

@bolshakova_j

@ksenia.moshkovaa

@ninkei4

@kristina_tomsha_

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