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«Органы опеки не смогут забрать ребенка»: юрист рассказал, как изменится Семейный кодекс

«Органы опеки не смогут забрать ребенка»: юрист рассказал, как изменится Семейный кодекс

18 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: legal.report
Статус семьи теперь будет защищаться государством

14 июля Совет Федерации предложил внести поправки в Семейный кодекс. Как утверждают члены собрания, это сделано для укрепления института семьи. Сыктывкарский юрист рассказал порталу PG11.ru, о чем говорится в поправках.

Юрист Илья Раковский утверждает, что в основе пакета поправок учитывается два основных принципа:

  • презумпции добросовестности осуществления родителями родительских прав. Это значит, что родитель, совершив преступление против семьи, будет считаться невиновным, пока не будет доказано обратное.
  • права ребенка жить и воспитываться в родной семье.

Илья Раковский отмечает, что родственникам детей будет гарантировано право на их воспитание во всех случаях, когда родители детей временно не могут осуществлять свои родительские права, а также в случае отсутствия у них попечения родителей.

Органы опеки не смогут забрать ребенка. Законопроект говорит о том, что отобрать ребенка у родителей теперь можно только по решению суда. Также он запрещает вхождение органам опеки в жилье для проверки бытовых условий без согласия жильцов, - отмечает юрист.

По словам Илья Раковского, теперь органы опеки не смогут отказать в передаче ребенка на попечение его родственникам по причине:

  • отсутствия у них достаточного уровня дохода.
  • если жилье не соответствует санитарным нормам.
  • наличия у них на иждивении недееспособных лиц, если совместное проживание с ними не представляет опасности для жизни и здоровья ребенка.

Также в Семейный кодекс включается новая глава о временных мерах защиты ребенка в ситуациях, когда родители временно не могут осуществлять свои обязанности. Например, при задержании попечителя или резкой госпитализации, когда человек находится без сознания.

Законопроект гарантирует право родителей привлекать для воспитания детей родственников без специального документального оформления их полномочий. Нельзя будет отобрать ребенка у бабушки, у которой нет доверенности от родителей, - заявляет юрист.

В новом законопроекте указано, что лишение родительских прав - это крайняя мера. Теперь это допускается только по двум основаниям: вступление в силу обвинительного приговора суда или постановление следователя. 

Законопроект вводит определения основных понятий, такие как «родная семья», «родители». Родители, по законопроекту – это только кровные отец и мать. Таким образом, законопроект возрождает традиционную ценность кровно-родственных отношений.Проект гарантирует конституционное право родителей на воспитание своих детей и во исполнение принятых к Конституции поправок - защищает традиционные семейные ценности, - заключает Илья Раковский.

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