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Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса

Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса

18 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
РИА Новости / Илья Питалев / Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса
Насколько широко он распространен, пока неизвестно

Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.

Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19. Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

Напомним, едики мпорекомендовали жителям РФ привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Она напомнила, что индивидуальные средства защиты препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. В связи с этим их следует использовать не только во время пандемии COVID-19, но и при распространении других вирусов. Так, каждую осень начинает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом — тем, кто не хочет заразиться, нужно носить маски и в этот сезон, порекомендовала эпидемиолог.

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Здоровье Медицина

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