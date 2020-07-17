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Фото дня в Сыктывкаре: танец огня над водной гладью

Фото дня в Сыктывкаре: танец огня над водной гладью

17 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
МЧС Республики Коми
Авторы соединили две стихии

Что нужно для эффектных снимков? Талант, любовь к своему профессиональному призванию, и два верных товарища. Автор сегоняшних снимков из рубрики «Фото дня» - Владислав Макеенков - сын сотрудника Главного управления МЧС России по Коми.

Молодой человек давно увлекается фотографией. И в этом увлечении его поддерживают сотрудники сыктывкарской 11 пожарно-спасательной части Эдуард Гуляев и Виталий Лянгузов. На этот раз ребята решили поэкспериментировать с двумя стихиями - водой и огнём, всегда присутствующими в боевых буднях пожарных.

- Вначале экспериментировали с выдержкой и газовой горелкой на берегу: Виталий надел пожарную форму, Эдуард рисовал круги газовой горелкой, я же делал фотографии. Затем перешли к воде, нашли мель. Поставили табуретку в воду и попросили Виталика встать на неё. Я вернулся к фотоаппарату, А Эдуард рисовал позади Виталия его силует. После мы решили попробовать кое-что ещё. Виталик надел огнеупорные перчатки, Эдуард пускал огонь из газовой горелки вверх, а я делал снимки. Так получились эти впечатляющие фотографии, - поделился секретами творческого процесса Владислав Макеенков.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

 

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Фото дня

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