Сыктывкарцы предложили разрешить выгул собак на проезжей части во дворах

Сыктывкарцы высказали свое видение правил благоустройства города. Согласно их предложениям было принято заключение по итогам публичных слушаний по внесению изменений в правила благоустройства территории столицы Коми, пишет «Комиинформ».

В течение 10 дней в июне жители Сыктывкара могли вносить свои предложения в правила благоустройства города, прислав их на электронный адрес администрации. На публичных слушаниях все предложения были рассмотрены и внесены в итоговый протокол. Некоторые касались правил выгула домашних животных.

Так, жители Сыктывкара предложили ввести штрафы за несоблюдение правил благоустройства в части выгула собак, а к контролю за исполнением привлекать представителей ТСЖ, УК, дружинников и просто активных граждан.

В то же время, горожане предложили прописать необходимость обустройства площадок для выгула собак в каждом микрорайоне города. А пока их нет, владельцам собак горожане предложили предоставить возможность выгула питомцев на проезжей части возле дома.

Кроме того, в городе было предложено установить специальные урны для сбора продуктов жизнедеятельности собак, чтобы не смешивать их с общим мусором.

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