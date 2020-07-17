Сыктывкарцы предложили разрешить выгул собак на проезжей части во дворах

Сыктывкарцы предложили разрешить выгул собак на проезжей части во дворах17 июля 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Горожане попросили прописать необходимость обустройства специальных площадок
Сыктывкарцы высказали свое видение правил благоустройства города. Согласно их предложениям было принято заключение по итогам публичных слушаний по внесению изменений в правила благоустройства территории столицы Коми, пишет «Комиинформ».
В течение 10 дней в июне жители Сыктывкара могли вносить свои предложения в правила благоустройства города, прислав их на электронный адрес администрации. На публичных слушаниях все предложения были рассмотрены и внесены в итоговый протокол. Некоторые касались правил выгула домашних животных.
Так, жители Сыктывкара предложили ввести штрафы за несоблюдение правил благоустройства в части выгула собак, а к контролю за исполнением привлекать представителей ТСЖ, УК, дружинников и просто активных граждан.
В то же время, горожане предложили прописать необходимость обустройства площадок для выгула собак в каждом микрорайоне города. А пока их нет, владельцам собак горожане предложили предоставить возможность выгула питомцев на проезжей части возле дома.
Кроме того, в городе было предложено установить специальные урны для сбора продуктов жизнедеятельности собак, чтобы не смешивать их с общим мусором.
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