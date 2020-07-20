В полиции Коми назвали места, где чаще всего пропадают люди

За полгода в Республике Коми пропало 3308 человек. С чем это связно? Портал PG11.ru узнал это у Министерства внутренних дел по Республике Коми.

МВД по Республике Коми сообщает, что за последние три года количество заявлений об исчезновении людей возросло. В 2017 году в органы поступило 6695 обращений, в 2019 году - 7741. За последние 6 месяцев текущего года, в сравнении с таким же периодом предыдущего года, заявлений стало меньше - с 3930 до 3308.

Около 60% пропавших - это лица, которые находились в лесах, водоемах и заболоченных местах. В летний и осенний период сотни людей уезжают на рыбалку, за ягодами и грибами. К сожалению, многие из них становятся жертвами несчастных случаев. Или теряются, - отмечает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Полиция отмечает, что чаще всего пропадают люди преклонного возраста и те, кто злоупотребляет спиртными напитками.

Специалисты ведомства заявляют, что рост пропавших может быть связан с тем, что люди пытаются получить выгоду: приватизировать жилье, уменьшить плату за жилье, коммунальные услуги, решить вопрос с разводом, опекунством, недвижимостью, льготами и так далее. Людям, которые решают подобные проблемы, нужна лишь справка о заведении розыскного дела. В большинстве случаев местонахождение потерявшегося родственника их не интересует.

Более 50% пропавших составляют несовершеннолетние – дети, самовольно ушедшие из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений,

Есть и повторные обращения о розыске в отношении взрослых граждан, которые не желают общаться со своими родственниками из-за различных причин. По закону, информацию о местонахождении человека возможно предоставлять только с его согласия, - отмечает пресс-служба МВД.

Когда поступает обращение о пропаже, организуется розыск. В процессе поисков направляются задание и ориентировки по всей стране. Используются возможности СМИ и интернета для размещения информации. При происшествиях, связанных с исчезновением граждан в условиях природной среды, привлекаются сотрудники МЧС.

К сожалению, поставленные задачи не всегда удается решить только силами органов внутренних дел. Зачастую полиция сотрудничает с общественными организациями и добровольцами. В Коми движение добровольцев по поиску людей еще молодое. Чаще всего мы сотрудничаем с поисковым отрядом «Лиза Алерт», - заявляет пресс-служба.

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