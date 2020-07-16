Шумных соседей предложили штрафовать на полсотни тысяч рублей

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Парламентской газетой».

Отмечается, что на осенней сессии нижняя палата парламента рассмотрит проект закона, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью. По мнению депутата, шумных соседей необходимо штрафовать на три-десять тысяч рублей, однако предлагаются и суммы до 50 тысяч рублей.

- Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации, — пояснил Выборный.

Он добавил, что на уровне регионов будут устанавливать свое время тишины в зависимости от местных особенностей, среди которых — наступление темноты. Также, отметил депутат, в каждом субъекте Федерации, вероятно, появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»