Шумных соседей предложили штрафовать на полсотни тысяч рублей

Шумных соседей предложили штрафовать на полсотни тысяч рублей16 июля 2020
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atvmedia.ru
По мнению депутата нарушителей покоя необходимо штрафовать на три-десять тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Парламентской газетой».
Отмечается, что на осенней сессии нижняя палата парламента рассмотрит проект закона, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью. По мнению депутата, шумных соседей необходимо штрафовать на три-десять тысяч рублей, однако предлагаются и суммы до 50 тысяч рублей.
- Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации, — пояснил Выборный.
Он добавил, что на уровне регионов будут устанавливать свое время тишины в зависимости от местных особенностей, среди которых — наступление темноты. Также, отметил депутат, в каждом субъекте Федерации, вероятно, появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.
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16 июля 2020, 17:10
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