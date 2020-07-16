Пенсионный фонд напомнил о 5-тысячной прибавке к пенсии

Россиянам напомнили о повышенной компенсации к страховой пенсии по достижении 80 лет. Об этом сообщили в ПФР.

Так, С 1 января 2020 года размер фиксированной компенсации к страховой пенсии в РФ составляет 5 686 рублей 25 копеек. Выплаты будут поступать каждый месяц. На дополнительную выплату могут претендовать пенсионеры старше 80 лет, за исключением граждан с инвалидностью, для этой категории граждан установлена двойная фиксированная компенсация.

В Совете Федерации ранее согласовали закон, которым предусмотрено повышение пенсии по потере кормильца семьям военных. Доплату родственникам после смерти военнослужащего будут начислять к основному пособию, сообщает телеканал «360».

Напомним также, стало известно, каким образом будут начисляться дополнительные выплаты за трудовой стаж, полученный при СССР. Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.

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