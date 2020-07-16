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Мощная ночная гроза: подборка крутых фото и видео от сыктывкарцев

Мощная ночная гроза: подборка крутых фото и видео от сыктывкарцев

16 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Юрия Бира
Горожане поделились удивительными кадрами

Синоптики обещали сыктывкарцам сильные грозы с ливнем и порывистым ветром несколько дней подряд. Но это случилось только сегодня ночью. На город опустился мрак, ужасающие раскаты грома и яркие вспышки молний. Зрелище было поистине впечатляющее! В одних районах Сыктывкара только грохотало и сверкало, а где то - поливало как из ведра. Горожане не упустили возможность насладиться красотой природного явления. Портал PG11.ru собрал самые красивые фото и видео сыктывкарцев, запечатлевших вчерашнюю грозу.

@alexeygav


@guziv@arrrina.d

@prostozelenev

@yurybir56

@svet_om__ 

 

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