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Медиков, которые борются с COVID-19, могут досрочно отправить на пенсию

Медиков, которые борются с COVID-19, могут досрочно отправить на пенсию

16 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
mil.ru
Документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве

Медработникам, которые борются с заболеванием COVID-19, предлагают разрешить досрочный выход на пенсию. Об этом рассказали «Известиям» в партии «Единая Россия», которая организовала общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство в связи с пандемией коронавируса.

Это предложение поддержали в профильном комитете Госдумы по труду, а также в других фракциях. В ЕР также заявили, что в ближайшее время общественная приемная партии проведет всероссийский опрос на тему поправок в Трудовой кодекс, которые касаются новых условий работы в удаленном режиме. В соответствии с Трудовым кодексом России есть опасные профессии.

- Вопрос, связанный с условиями работы при COVID-19, тоже можно сравнить с определенным риском, ведь известно, что многие медработники заразились, переболели, получили серьезные осложнения, а некоторые ушли из жизни, — отмечают эксперты.

В Минтруде рассказали «Известиям», что ведомство подготовило постановление о льготах для медиков, работающих с коронавирусом, однако в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными COVID-19. По предложению министерства, он должен исчисляться по схеме «день за три». Документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

В оппозиционных парламентских фракциях «Известиям» заявили о готовности поддержать инициативу «Единой России».

Напомним, на 15 июля в Коми лабораторно подтверждено 4416 (+50) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2444 (+92) человека. Летальных случаев также прибавилось, теперь их 39 (+1).

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