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Выяснилось, есть ли в Коми технология 5G

Выяснилось, есть ли в Коми технология 5G

16 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
cnews.ru
Опасения людей о негативных последствиях связи пятого поколения являются необоснованными

Заместитель министра цифрового развития и связи Российской Федерации Олег Иванов заявил об отсутствии опасности для людей в связи с развитием 5G. Об этом сказано на официальном сайте Роскомнадзора.

По словам министра, опасения людей и сообщения о негативных медицинских и экологических последствиях связи пятого поколения являются необоснованными. Связь пятого поколения развивается в России пока в виде тестовых зон. Они действуют, например, в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Москве — в «Сколково», на ВДНХ, в «Лужниках», парке Горького. Массовое внедрение технологии 5G планируется не ранее 2024 года.

Как сообщили в Управлении Роскомнадзора по Коми, на территории республики технология 5G, пятое поколение технологий мобильной связи с высокой скоростью передачи данных, отсутствует. Для повышения качества сервисов мобильной связи в республике Коми операторы ведут постоянную системную работу по развитию сетей, вводят в эксплуатацию базовые станции второго, третьего и четвертого поколения. Такая работа ведется в регионе уже порядка 30 лет и является важным инструментом для развития экономики региона и повышения уровня жизни населения.

Установка всех базовый станций и вышек связи в республике соответствует государственным стандартам Российской Федерации. Установка и эксплуатация базовых станций сотовых операторов, так же, как и уровень допустимого электромагнитного излучения, строго регулируются законодательством и контролируются уполномоченными государственными органами.

Управление Роскомнадзора по Республике Коми рекомендует жителям республики пользоваться только достоверными и официальными источниками информации и не доверять анонимным Интернет-ресурсам.

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