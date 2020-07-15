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Эксперты назвали группы населения с самым высоким иммунитетом к COVID-19

Эксперты назвали группы населения с самым высоким иммунитетом к COVID-19

15 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Bernd Thissen / TASS
Роспотребнадзор будет проводить исследования в 23 субъектах России

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

- На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%, — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, напомнив, что исследования проводят с конца июня.

Попова уточнила, что самые высокие показатели наблюдаются у детей в возрасте до шести лет — 42% от числа обследованных, 38% — у детей от семи до 13 лет. При этом число зараженных в этой возрастной группе — наименьшее, отметила глава Роспотребнадзора.

В начале июля наличие популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции исследовали более чем у 8 тыс. жителей трех пилотных регионов — Санкт-Петербурга, Тюменской области и Хабаровского края. Всего Роспотребнадзор будет проводить исследования в 23 субъектах России.

10 июля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что антитела к коронавирусу обнаружили у 21,7% москвичей. По данным ведомства, в России по состоянию на 15 июля проведено более 23,7 млн исследований на наличие коронавируса. Страна занимает второе место в мире по общему количеству проведенных тестов.

За сутки в России выявлено 6422 новых случая заражения. Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 746 369 человек, выздоровели 523 249. Умерли 11 770 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Напомним, на 15 июля в Коми лабораторно подтверждено 4416 (+50) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2444 (+92) человека. Летальных случаев также прибавилось, теперь их 39 (+1)​​​​​​​.

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