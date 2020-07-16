«У нас уже заканчиваются средства»: образовательные организации Коми просят разрешение на работу

Владельцы учреждений в сфере образования обратились к врио главы Коми Владимиру Уйбе. Они просят разрешения возобновить работу. Копия письма предпринимателей есть в распоряжении PG11.ru.

- Обращаемся к вам от имени предпринимателей, организаций и НКО, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми и оказания услуг по дополнительному образованию, услуг в сфере художественно-эстетического воспитания, развлечения детей, а именно: детские центры, студии, клубы, репетиторы, психологи, логопеды, - обращаются предприниматели.

Они указывают, что их работу приостановили 28 марта, и называют свою сферу деятельности одной из наиболее пострадавших в период пандемии, так как она - социально ориентированная. Предприниматели указывают, что предоставляют услуги по уходу и присмотру за детьми, дополнительному образованию детей, услуги по развитию интеллектуальных способностей детей, подготовке к школе, логопедические занятия, а также психологические консультации для оказания своевременной помощи детям и взрослым. По их оценке, несвоевременное оказание такой помощи чревато ухудшением эмоционального, интеллектуального и речевого развития ребенка.

- На данный момент мы все на грани разорения, так как наша сфера деятельности – это низкорентабельный бизнес, который практически никак не дотируется из государственных средств. Многим коллегам пришлось закрыться. Мы не хотим закрываться, но можем сохранить полностью рабочие места только при условии возобновления работы в нашей сфере в ближайшее время, - пишут бизнесмены.

Предприниматели указывают, что готовы выполнять все рекомендации Роспотребнадзора, например, исключить массовые мероприятия и сократить число воспитанников в группах. Самое главное - начать работать, чтобы не разориться.

- В апреле и мае оказана финансовая поддержка в размере МРОТ на каждого сотрудника. Очень жаль, что далеко не все из нас смогли ее получить. В июне и июле нет и этого. Мы очень хотим сохранить наши коллективы и наших специалистов, но, к сожалению, наши средства и возможности уже заканчиваются, - заканчивают письмо предприниматели.

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