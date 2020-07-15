Россиянам рассказали, нужен ли тест на коронавирус перед поездкой в отпуск

Сезон отпусков в самом разгаре. И россияне активно собираются на отдых к черноморскому побережью Краснодарского края, в Крым, Карелию, на Алтай и другие традиционные места летнего туризма. Нужно ли делать тест на COVID-19, пишет «Российская газета».

Как пояснили в Роспотребнадзоре, если человек едет в санаторий, то нужно:

- Наличие справок прописано в рекомендациях Роспотребнадзора для санаторно-курортных учреждений, так как санатории - это организации, которые оказывают медицинские услуги по лечению тех или иных заболеваний. В санатории приезжают люди чаще всего с ослабленным здоровьем и находятся в общем коллективе, - уточнили в ведомстве.

Справка с отрицательным результатом на коронавирус должна быть получена не позднее, чем за двое суток до отъезда в санаторий. Сделать ее можно в лабораториях Роспотребнадзора, а также частных лабораториях, допущенных к проведению тестирования. Стоимость такой справки в среднем 2 тысячи рублей.

Если же отдыхающие планируют остановиться в отеле, доме отдыха, пансионате, на турбазе или в частном секторе, то здесь все зависит от руководства места размещения. Роспотребнадзор рекомендовал наличие справки только для санаторно-курортных организаций. Но сам отель или дом отдыха может включить ее в перечень требований для отдыхающих. Информацию перед бронированием нужно уточнять непосредственно в администрации места размещения.

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