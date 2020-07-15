В России отменяют обязательную изоляцию для иностранцев

В России с 15 июля вступает в силу постановление об отмене 14-дневного карантина (обсервации) для граждан, въезжающих на территорию страны. Соответствующий документ 13 июля подписала главный санитарный врач Анна Попова, пишет РБК.



Приезжающий должен иметь с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19. Иностранный гражданин должен иметь справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который необходимо пройти не ранее чем за три дня до прибытия в страну, о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются).

Напомним, на 14 июля в Коми лабораторно подтверждено 4366 (+58) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2352 (+33) человека. Летальных случаев также прибавилось, теперь их 38 (+2)​​​​​​​.​​​​​​​



Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»