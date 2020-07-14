Фото дня в Сыктывкаре: белоснежная пена на голубом небе

Недавно жители столицы Коми стали свидетелями удивительного явления: все небо над городом затянули умопомрчиетльные перьевые облака. Они простирались так далеко и походили на пену на воде, а горожане успели запечатлеть проиходяще и попасть в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Алла Поляница

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.