Фото дня в Сыктывкаре: белоснежная пена на голубом небе

Горожане делятся необычными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: белоснежная пена на голубом небе14 июля 2020
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Алла Поляница
Недавно жители столицы Коми стали свидетелями удивительного явления: все небо над городом затянули умопомрчиетльные перьевые облака. Они простирались так далеко и походили на пену на воде, а горожане успели запечатлеть проиходяще и попасть в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Алла Поляница
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14 июля 2020, 17:25
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