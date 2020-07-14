В Сыктывкаре поймали похитительницу 17-и плиток шоколада

Жительница Сыктывкара 1990 года рождения подозревается в краже товара из магазина. Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, ранее девушка неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичные деяния. Только в этом году злоумышленница похитила из магазинов коньяк, парфюм, шампуни, конфеты и сыр.

Очередной факт хищения зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в одном из магазинов микрорайона Орбита. Установлено, что жительница столицы похитила с витрины 17 плиток шоколада и покинула торговый зал, не расплатившись. Сумма причиненного ущерба превысила 1300 рублей.

Ранее сыктывкарка постановлением судьи была признана виновной в совершении мелкого хищения. Согласно данного постановления ей было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Теперь 29-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела, которое полицейские возбудили по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Похищенный шоколад она продала на улице за 1000 рублей. Ведется расследование.

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