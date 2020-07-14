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«Таких тренажеров больше нет нигде»: в Сыктывкаре построили уникальную спортивную площадку (фото)

«Таких тренажеров больше нет нигде»: в Сыктывкаре построили уникальную спортивную площадку (фото)

14 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Новая спортивная площадка возле школы №1
Спортсмены благодарны за такой подарок

В сыктывкарской школе построили новую спортивную площадку. Журналист портала PG11.ru побывал на ее открытии.

В рамках проекта «Спорт - норма жизни» Минспорта Коми выделило субсидию на создание малой спортивной площадки площадью 300 квадратных метров на территории школы №1. Строительство такой площадки обошлось бюджету республики в 2,5 миллиона рублей.

Площадка включает в себя 18 тренажеров для различных групп мышц. Заместитель начальника Управления физической культуры и спорта  Максим Чукилев рассказал, для чего установили это сооружение:

Площадка предназначалась для сдачи норм ГТО, но мы рады, что ей активно пользуется все люди. Это не первый опыт, подобный объект мы строили на Морозова, 195. Мы стараемся строить такие сооружения чаще, по мере потребности населения, - отмечает заместитель начальника Управления физической культуры и спорта.

Заместитель начальника Управления образования Сыктывкара Елена Геллерт отметила, что каждый год все больше людей подключаются к сдаче нормативов ГТО. Она отметила важность этого для современной молодежи:

Мы очень рады, что у нас появилась возможность организовать детям досуг. И проводить его интересно, спортивно. Управление образования старается добиться того, чтобы все больше жителей республики заинтересовались подобным активным отдыхом, - заявила Елена Геллерт.

Заместитель начальника Управления образования Сыктывкара отметила, что в планах благоустроить больше спортивных площадок у школьных территорий. 

Директор центра спортивных мероприятий Сыктывкара Оксана Литвинюк заявила, что подрядчик сработал качественно, внешне тренажеры выглядят прилично. Чиновник выражает надежду, что люди не будут портить и разбирать эти тренажеры, а будут заниматься спортом.

Первые ГТО пройдут примерно после 10 августа, когда разрешат малые массовые мероприятия. Мы очень этого ждем, - заключает Оксана Литвинюк.

Сыктывкарские спортсмены также отмечают удобство и эффективность тренажеров. 

Тут есть все для того чтобы эффективно заниматься спортом. Здесь стоят тренажеры, которые можно найти только в тренажерном зале. Очень удобно на этой площадке работать на разные группы мышц, - отмечает Егор, сыктывкарский спортсмен, - заключает молодой спортсмен.

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