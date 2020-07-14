Пыльца может предсказать конец сезона коронавируса

Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Они полагают, что эта тенденция распространяется и на новый коронавирус, пишут «Известия».

Исследователи сопоставили графики заболеваемостью гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также заболеваемости COVID-19 в Нидерландах. И сделали вывод, что появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности могут быть предиктором сезонности гриппоподобных эпидемий, включая коронавирус.

Появление в воздухе большого количества пыльцы действительно может приводить к связыванию микрокапель, содержащих вирус, что замедляет его распространение, сообщил доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев.

- С другой стороны, цветение начинается при определённых температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус - высокие температуры и ультрафиолет снижают распространение вирусов - так что это может быть и простым совпадением, - отметил эксперт.

Сами авторы препринта утверждают, что, судя по их моделям, SARS-CoV-2 вместе с другими вирусами, похожими на грипп, может быть более активным в сезон, когда в северном полушарии заканчивается сезон пыльцы — осенью и зимой.

Напомним, на 13 июля в Коми лабораторно подтверждено 4308(+59) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2319 (+7) человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано, их по-прежнему 36.

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