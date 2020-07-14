В ПФР рассказали о надбавках к пенсии за «советский стаж»

Стало известно, каким образом будут начисляться дополнительные выплаты за трудовой стаж, полученный при СССР. В Пенсионном фонде РФ дали разъяснение, пишет terrnews.com.

Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.

Рассчитывая надбавку будут учитывать каждый год, официально отработанный человеком до распада СССР, то есть до 1991 года. Размер дополнительной выплаты составит 1 процент. В свою очередь, расчётный капитал, который приняли в 2002 году, также повысится приблизительно на 10 процентов.

Право оформить повышенную пенсию имеет любой россиянин, который начал свою трудовую деятельность во времена Советского Союза. Если при ежемесячных расчётах для пенсии данный трудовой стаж не учитывался, гражданин должен ещё раз обратиться в ПФР с соответствующим заявлением.

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