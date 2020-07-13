Суд выселил из квартиры сыктывкарца собаку

В столице Коми суд выселил из квартиры таксу. Дело рассмотрел Сыктывкарский городской суд, куда с иском обратился мужчина. Истец потребовал у ответчика - своего родителя - удалить собаку породы такса из его квартиры.

В материалах дела говорится, что квартира принадлежит истцу, а собака - ответчику. Такса, как пояснил в суде ответчик, ослаблена из-за травм, и поэтому с ней не гуляют. В связи с этим собака вынуждена испражняться прямо в квартире - на коврик в прихожей.

В заключении специалиста сказано следующее: в квартире присутствует запах собаки, на полу имеются следы потемнения и грибок, который проявляется от постоянного увлажнения. Изнаночная сторона коврика - в характерных разводах от испражнения животного, окрасочный слой полов разрушен.

Суд удовлетворил исковые требования владельца квартиры, обязав хозяина таксы убрать животное из квартиры. Решение суда в законную силу к настоящему времени не вступило.

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