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Фото дня от сыктывкарца: «Берегите природу не ждите, пока кто-то сделает это за вас»

Фото дня от сыктывкарца: «Берегите природу не ждите, пока кто-то сделает это за вас»

13 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
@dimvortep
Горожане делятся необычными снимками

@dimvortep

- Вот так вот у нас на Динамо отдыхают люди. Разве так сложно взять и унести свой мусор назад с собой, когда мусорные баки стоят при входе на лыжную базу? Конечно же не все так делают. Даже студенты из других стран отдыхали на том же месте и то за собой все унесли. Один раз женщина именно на том же месте унесла около 5 пакетов с мусором. Да и я еще зимой, пока гулял по трассам, собирал по 90 литров мусора. Вокруг поля и на беговых трассах лежат то фанатики от батончиков, то бутылки из под воды. А потом спортсмены и отдыхающие жалуются, почему так грязно. Ведь кто-то туда приходит с детьми, и вам, думаю, будет неприятно, когда ваш ребенок будет копаться в мусоре. Лучше пусть будет чисто, и даже белки вам скажут спасибо. А кто-то был против свалки на Шиесе, когда возле города образуется та же свалка. Берегите природу, не ждите пока кто-то сделает за вас. Делайте чище мир вокруг себя и увидите как жизнь станет лучше.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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