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Нейросеть и высокие технологии: фоторепортаж о том, как в Коми следят за ходом ЕГЭ

Нейросеть и высокие технологии: фоторепортаж о том, как в Коми следят за ходом ЕГЭ

13 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Наблюдатель с помощью онлайн трансляции следит за ходом ЕГЭ / Фото Елены Мироновой
За участниками наблюдают онлайн местные специалисты и федеральный центр 

Сегодня в Коми 1921 человек сдают ЕГЭ. 1050 участников отвечают на вопросы по физике и 871 участник - по истории. Технологии не стоят на месте, поэтому контроль за проведением экзамена осуществляют в том числе и онлайн. На большом экране в сыктывкарском Ситуационно-информационном центре наблюдатели одновременно следят за 51 пунктами проведения экзамена по всей республике. Портал PG11.ru  узнал, как это происходит на самом деле, и убедился в том, что списать практически невозможно.
 

Аудитория ЕГЭ

В каждой аудитории проведения ЕГЭ согласно требованиям установлены минимум 2 видеокамеры. Сделано это так, чтобы в зону видимости камеры попадали все участники, оба организатора, станция печати, принтер. Видео в режиме онлайн-трансляции отображаются на большом мониторе и на персональных мониторах наблюдателей в Ситуационно-информационном центре. 

В 9.30 утра в пункте проведения экзамена специалисты загружают ключи для расшифровки  диска с экзаменационными материалами и разносят их на станции печати в каждую аудиторию. Затем проводят инструктаж для участников и в 10 утра вскрывают конверт с диском. В станции печати он расшифровывается, и затем печатаются материалы. Организаторы на месте проверяют, чтобы комплект заданий был распечатан правильно, если получилось плохое качество - весь комплект полностью заменяют. Печатают для тех участников, которые по факту присутствуют в аудитории. Если участник опоздал, его допускают к экзамену и распечатывают дополнительные материалы. 

 

Чем занимаются наблюдатели 

В ситуационном центре 34 наблюдателя пристально следят за ходом проведения ЕГЭ. Это специалисты центра и сыктывкарские студенты торгово-экономического колледжа, колледжа сервиса и связи, политехнического техникума, а также волонтер от СыктГУ.

Онлайн-наблюдателями могут стать люди достигшие 18 лет, которые прошли обучение по работе с порталом «Смотри.ЕГЭ.» и по специальности «общественный наблюдатель».  ЕГЭ по истории и физике длятся 3 часа 55 минут, но работа наблюдателей составляет около 5 часов.
Каждый из них получает задания и может выбрать от 4 до 6 аудиторий, которые будет просматривать одновременно в течение всего экзамена.

Перед экзаменом наблюдатели обязательно проверяют камеру и звук. Если вдруг обнаруживают неполадки, сразу связываются с провайдером интернет-услуг. В каждом муниципальном образовании есть аварийные службы, которые оперативно выезжают и устраняют проблему. А в каждом пункте ведется и офлайн-видеозапись, которую в случае чего можно также проверить.


 

Как выявляют нарушения? 

С помощью портала «Смотри.ЕГЭ.» все наблюдатели могут просматривать каждую аудиторию в полноэкранном режиме, чтобы четко увидеть, произошло нарушение или нет. Также есть возможность перемотать видеозапись на нужное время, чтобы проверить нужный момент еще раз. 



Видеозапись можно посмотреть еще раз с любого момента 

- Если считаем, что нарушение было - фиксируем его. К ним относятся: средства связи (телефон), разговоры, шпаргалка, камера (если проблемы с записью), вынос контрольно измерительных материалов (заданий) из аудитории. Выбираем нужный пункт и место, где сидит этот участник. Далее это нарушение попадает к модератору в федеральном центре, и специалисты его просматривают. Если федеральный модератор не увидел в видеозаписи нарушения, он его отклоняет. Таким образом проверка происходит и на федеральном уровне, и на региональном, - рассказала Галина Рубцова, куратор Ситуационного центра.

 Куратор Ситуационного центра - Галина Рубцова 

Если подтверждают нарушение, об этом приходит уведомление в пункт проведения экзамена. Нарушение еще раз проверяют, действительно ли все так. Если на самом деле имел место запрещенный факт, члены государственной экзаменационной комиссии и руководитель пункта проведения экзамена принимают меры. 

- Наблюдатели активно работают, но, в основном, подозрительные ситуации не подтверждаются. В этом году мы обнаружили телефон у участника: сработал будильник на всю аудиторию. Участника удалили с экзамена, а пересдать он сможет только на следующий год. Телефон и смарт-часы нельзя брать на экзамен, участники должны их оставлять в специально оборудованном помещении для хранения вещей. На физике, например, у участников могут находиться на партах только дополнительные инструменты: калькуляторы и линейки. Воспользоваться шпаргалкой практически невозможно - это обязательно заметят, - отметила Галина Рубцова. 


Галина Рубцова

В помощь наблюдателям - нейросеть

В этом году портал «Смотри.ЕГЭ.» добавил новую функцию: кроме людей за участниками наблюдает и нейросеть. Если запрограммированные алгоритмы обнаруживают подозрение на нарушение, федеральные специалисты также проверят эти ситуации. 

Тем не менее, в Коми есть пункты проведения экзамена, откуда нет возможности вести онлайн-трансляцию. В этом случае экзамен просматривают уже после окончания: не в онлайн режиме, а в архивной видеозаписи. Если в ней обнаруживают нарушение, его также фиксируют и передают информацию в федеральный центр. Вне зависимости от технических возможностей, в каждом пункте проведения всегда присутствуют наблюдатели. 

- ЕГЭ этим и отличается, что предусмотрено все, чтобы сделать эту процедуру максимально прозрачной и объективной и со стороны участников, и со стороны наблюдателей. Чтобы экзамен проходил для всех одинаково, специалисты рассматривают нарушения не только участников, но и самих организаторов, - подытожила Галина Рубцова. 


 

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Образование Фоторепортаж

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