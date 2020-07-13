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«Его просто выкинули из больницы в час ночи»: сыктывкарка рассказала, как ее брат 3 дня боролся с менингитом

«Его просто выкинули из больницы в час ночи»: сыктывкарка рассказала, как ее брат 3 дня боролся с менингитом

13 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru/ «Его просто выкинули из больницы в час ночи»: сыктывкарка рассказала, как ее брат 3 дня боролся с менингитом
Сестра больного заявила, что подаст в суд на больницу

Сыктывкарка Татьяна Полина рассказала, что ее брат чуть не погиб из-за менингита. По словам женщины, ее родственника просто выгоняли из больниц.

Сыктывкарец Сергей Полин живет вместе со своей матерью и возлюбленной в селе Выльгорт. Ночью 10 июля он почувствовал недомогание, поднялась высокая температура. Семья приняла решение вызвать скорую помощь.

На вызов приехала городская бригада скорой. Они поставили Сергею диагноз «пневмония» и увезли в республиканскую клиническую больницу. Однако позже он вернулся обратно. Его просто выкинули из больницы в час ночи. И признали здоровым, - рассказывает сестра больного Татьяна Полина.

На следующий день состояние Сергея сильно ухудшилось. По словам сестры, он перестал вообще что-либо понимать и реагировать на окружение. Семья вновь вызвала бригаду скорой помощи.

Сергея вновь увезли в республиканскую клиническую больницу. Там ему поставили диагноз «туберкулез» и перевели в республиканский тубдиспансер. Но несмотря на его плохое состояние, его выписали и оттуда, сказали прийти на следующий день, - рассказывает сестра Сергея.

Состояние Сергея было настолько плохим, что он оставил телефон и паспорт у охранника в тубдиспансере и забыл их забрать. После мужчина скрылся в неизвестном направлении и не вернулся домой. Семья Сергея обратились в полицию и поисковые отряды, чтобы найти его.

Мы искали его целый день, все нервы себе извели. Почему его отпустили в таком состоянии!? Мало того, что он мог остаться дауном на всю жизнь, так он вообще мог погибнуть, - говорит Татьяна Полина

Больного сыктывкарца обнаружила скорая помощь. Он лежал на земле и едва двигался. Его сразу же увезли в Эжвинскую городскую больницу. Там ему сделали томографию мозга и поставили диагноз «менингит». Сейчас он находится на лечении.

Я в абсолютном шоке от работы медицинских работников в Сыктывкаре. Сейчас я нахожусь в Краснодаре, но как только приеду обратно, обязательно напишу заявление в полицию и соответствующие органы, - заявляет Татьяна Полина.

Портал PG11.ru обратился в Минздрав Республики Коми за комментарием по поводу этой ситуации. На момент публикации ответа не было.

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