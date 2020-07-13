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В Коми хотят создать викторину о республике на английском языке

В Коми хотят создать викторину о республике на английском языке

13 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: https://www.interesnie-fakty.ru/geografija/turizm/o-respublike-komi
Республиканская типография собирает деньги на реализацию

В Сыктывкаре работают над новым проектом, который будет рассказывать о Коми на английском языке. Портал PG11.ru узнал подробности.

Республиканская типография организовала стартап-проект. Он будет представлять из себя активити-викторину о Республике Коми на английском языке. Проект называется «Komi Highlights» (по русски - «Самое интересное в Коми») и предназначен для детей среднего школьного возраста. Автор проекта Эльвира Каганцова рассказала о викторине:

Яркие события республики, полезные и интересные факты, зрелищные праздники, популярные герои мифов коми народа и богатая фауна, и в то же время возможность использовать все аспекты речевой деятельности на английском языке – все в этой яркой книжке. Тема родного края в школе затрагивается и на уроках иностранного языка, а материала на английском языке практически нет. Каждый учитель вынужден придумывать что-то своё. Книга «Komi Highlights» станет определенным помощником, учебным пособием для преподавателей, детей и их родителей, - рассказывает автор проекта.

vk.com/ Разворот «Komi Highlights»

Как отмечает создатель викторины, основная цель проекта - знакомить детей с Республикой Коми и параллельно помочь в изучении грамматики английского языка.

Самые необычные факты о нашем крае можно узнать, отрабатывая степени сравнения прилагательных в форме игры на внимание. А при изучении Сыктывкара дети смогут прогуляться по нашей столице, следуя инструкциям на английском языке, и самостоятельно составить маршрут до известных достопримечательностей, - отмечает Эльвира Каганцова.

Для этого проекта была создана уникальная команда авторов, ученых и других людей, которые помогают сделать викторину современной, соответствующей фактам и по-настоящему полезной. А талантливые дизайнеры-художники, работающие в Коми республиканской типографии, делают книги яркими и уникальными.

«Komi Highlights» – это небольшая книга формата А4. В ней 16 полноцветных страниц с шаблонами для раскрашивания и увлекательными викторинами о Республике Коми на английском языке. Бумага для основного блока выбрана офсетная плотностью 100 г/м2. Такая бумага позволит использовать для работы и карандаши, и фломастеры, и не истреплется после первого же урока. Обложка будет из мелованного картона: он плотный, и краски на нем смотрятся довольно ярко. Предполагаемый тираж 2000 экз. Книга рассчитана на школьников средних классов, - рассказал сотрудник республиканской типографии.

Проект осуществляется при поддержке краудфандинговой платформы Planeta.ru. В настоящий момент из 150 тысяч рублей, которые нужны для реализации, собрали только 39 тысяч. Каждый сыктывкарец может помочь этому уникальному для республики продукту здесь.

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