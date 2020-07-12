Фото дня: долгожданное спасение от палящего солнца

Горожане делятся необычными снимками
Фото дня: долгожданное спасение от палящего солнца12 июля 2020
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@dimvortep
@dimvortep
- Вот и к нам пришел дождь! #gorod_syktyvkar #pg11_фотодня #instagram #dimvortep #samsung
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12 июля 2020, 17:35
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