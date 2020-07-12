В Москве оценили качество оленины из Коми

Управление Россельхознадзора получило результаты лабораторных исследований мяса северного оленя.

Продукция исследовалась ФГБУ «ВГНКИ» (Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов) на наличие диоксинов, стероидов, бета-агонистов, стильбенов, тиреостатиков. Всего исследованы по 38 показателям следующие пробы мяса:

оленина замороженная, принадлежащая и произведенная ООО «Северный» (Усинск);

оленина замороженная, принадлежащая и произведенная СПК Колхоз «Ижемский оленевод и Ко» (Ижемский район).

Превышение предельно допустимой концентрации не зафиксировано. Продукция является безопасной для употребления в пищу, сообщили в пресс-службе ведомства.

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