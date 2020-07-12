Названы способы восстановить легкие после COVID-19

Названы способы восстановить легкие после COVID-1912 июля 2020
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Для достижения результата важно также придерживаться диеты
Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие после коронавируса. По его словам, переболевшим курильщикам в первую очередь следует отказаться от вредной привычки.
Врач отметил, что это рекомендация также будет полезной для любителей вейпов, электронных сигарет и кальянов, пишет РИА «Новости».
Кроме того, после болезни пациентам необходимо пройти полноценную реабилитацию работы органов дыхания, подчеркнул профессор. В нее входят комплексные тренировки, сочетающие выраженную нагрузку с менее активными упражнениями. Для достижения результата не менее важно придерживаться сбалансированной диеты.
— Для восстановления после болезни может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков, клетчатки, — цитирует медика «Комсомольская правда».
Напонмим, на 11 июля в Коми лабораторно подтверждено 4179 (+72) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2288 (+60) человек. Новых летальных случаев нет, их по-прежнему 35.
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