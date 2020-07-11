Погода в Сыктывкаре на 12 июля: последний выходной без осадков

12 июля в Сыктывкаре ожидается теплый день. Ветер сменится с южного сменится на западный, ночью пойдет кратковременный дождь. Днем синоптики обещают переменную облачность преимущественно без осадков и +26 градуса тепла.

Погода в Сыктывкаре на 12 июля: