Погода в Сыктывкаре на 12 июля: последний выходной без осадков

Прогноз от ЦГСМ на воскресенье
Погода в Сыктывкаре на 12 июля: последний выходной без осадков11 июля 2020
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Фото из архива PG11.ru
12 июля в Сыктывкаре ожидается теплый день. Ветер сменится с южного сменится на западный, ночью пойдет кратковременный дождь. Днем синоптики обещают переменную облачность преимущественно без осадков и +26 градуса тепла.
Погода в Сыктывкаре на 12 июля:
- Температура ночью: +14...+16 °C
- Температура днём: +24...+26 °C
- Переменная облачность
- Ночью кратковременный дождь.
- Днем преимущественно без осадков
- Ветер: Ю с переходом на З, умеренный, днем порывистый
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