Назван фактор, который удваивает шанс умереть от коронавируса

Назван фактор, который удваивает шанс умереть от коронавируса11 июля 2020
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Фото: pixabay.com
Диабетикам следует быть осторожнее
Высокий уровень сахара в крови удваивает возможность умереть при тяжелых стадиях коронавирусной инфекции. Об этом пишут «РИА Новости» с ссылкой на журнал Diabetologia.
Китайские специалисты проанализировали более 600 жителей города Ухань, которые были госпитализированы с коронавирусом в период с 24 января по 10 февраля. Ученые установили, что люди с высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных вирусом осложнений в два-три раза чаще, чем другие пациенты.
В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29 процентов, тогда как лишь 12 процентов населения Китая являются диабетиками, - говорится в исследовании.
Ученые отмечают, что повышенный уровень сахара в крови способствует формированию тромбов и воспалений, а также ухудшает работу сосудов.
Напомним, что на 11 июля в регионе лабораторно подтверждено 4179 (+72) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2288 (+60) человек. Новых летальных случаев нет, их по-прежнему 35.
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