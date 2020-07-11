Фото дня в Сыктывкаре: свет в конце тоннеля

Вот и закончилась изнурительная жара, впереди яркие и солнечные выходные. Это отличное время сходить на прогулку в лес и полюбоваться замечательными виды лесов Коми.

@vladmakeenkov

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