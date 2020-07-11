В Сыктывкаре произошёл сильный пожар в жилом районе

Предварительная причина пожара - поджог
В Сыктывкаре произошёл сильный пожар в жилом районе11 июля 2020
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Из архива PG11.ru
10 июля, в 03:15, в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в нежилом доме на переулке Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Республике Коми.
Пожарные прибыли на место вызова за 6 минут. Возгорание было полностью устранено в 06:17. В результате пожара было повреждено здание на общей площади 63 м² и 2 рядом стоящих дома на общей площади 10 м².
Предварительная причина пожара – поджог. В устранении пожара было задействовано 6 единиц пожарной техники и 27 огнеборцев. Погибших и пострадавших нет.
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