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В Сыктывкаре произошёл сильный пожар в жилом районе

В Сыктывкаре произошёл сильный пожар в жилом районе

11 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru
Предварительная причина пожара - поджог

10 июля, в 03:15, в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в нежилом доме на переулке Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Республике Коми.

Пожарные прибыли на место вызова за 6 минут. Возгорание было полностью устранено в 06:17. В результате пожара было повреждено здание на общей площади 63 м²  и 2 рядом стоящих дома на общей площади 10 м².

Предварительная причина пожара – поджог. В устранении пожара было задействовано 6 единиц пожарной техники и 27 огнеборцев. Погибших и пострадавших нет.

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Пожар

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